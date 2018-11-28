برشلونة يبدأ “ميركاتو”الشتاء مبكرا..تجديد عقد ألبا على طاولة المسؤولين

أبدى جوردي ألبا، لاعب فريق برشلونة الإسباتي، رغبته في مواصلة المشوار رفقة الكتالوني، بالرغم من العروض البارزة التي توصل بها بالفترة الأخيرة من مجموعة أندية “الليغا” وخارجها.
صحيفة “موندو ديبورتيفو”، المقربة من أسوار نادي برشلونة، قالت إن وكيل أعمال جوردي ألبا، قد جالس المسؤولين عن النادي من أجل التفاوض حول تجديد عقده مع المجموعة.
وأوضحت الصحيفة، بأن إدارة برشلونة تطمح لتقديم عقد جديد للاعب لـ 3 سنوات إضافية، وذلك بطلب من الطاقم الفني، بقيادة إرنتستو فالفيردي.
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