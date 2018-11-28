سحر رونالدو وتألق الريال الأبرز في الصحف العالمية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام فالنسيا أمس إلى جانب فوز الريال على روما بدوري أبطال أوروبا

اهتمت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بسحر كريستيانو رونالدو الذي قاد يوفنتوس للفوز على فالنسيا، والتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "إنتر يواجه هاري كين.. ويمبلي: أول مباراة، هم بحاجة إلى قلب وتعادل.. وأنشيلوتي يسخن نابولي، فقط الفوز من أجل العبور"، وأضافت "فريقان من إيطاليا في دور الـ16. كريستيانو مدهش، يصنع هدف ماندزوكيتش، ويتقدم بيوفنتوس.. أما روما يخسر من ريال مدريد ويحتل المركز الثاني".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "صديقي الرائع.. يوفنتوس يتأهل، الثنائي ماندزوكيتش ورونالدو هما الحاسمان.. ومورينيو يتغلب على يونج بويز في النهاية.. الصدارة ستحدد يوم 12 ديسمبر". وأضافت "رونالدو (100 فوز في دوري أبطال أوروبا) لم يسجل، لكنه يقدم تمريرة حاسمة إلى الكرواتي ماندزوكيتش". وتابعت

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "صديقي الرائع.. يوفنتوس يتأهل، الثنائي ماندزوكيتش ورونالدو هما الحاسمان.. ومورينيو يتغلب على يونج بويز في النهاية.. الصدارة ستحدد يوم 12 ديسمبر".

وأضافت "رونالدو (100 فوز في دوري أبطال أوروبا) لم يسجل، لكنه يقدم تمريرة حاسمة إلى الكرواتي ماندزوكيتش".

وتابعت "روما، يتأهلون بالفعل لدوري أبطال أوروبا. يحتفلون بدخول توتي لقائمة المشاهير، ثم ينهارون أمام ريال مدريد: والجماهير تحتج مرة أخرى".

وأردفت الصحيفة "جدار إنتر ضد هاري كين، سباليتي وتوتنهام، التعادل يؤدي إلى التأهل.. ونابولي يواجه النجم الأحمر هذا المساء".

أما صحيفة "توتو سبورت" فعنونت: "رونالدو، أنت ساحر.. يهزمون فالنسيا: يوفنتوس يتأهل لدور الـ 16.. تحرك هائل من رونالدو، وماندزوكيتش يحسم موقعة دوري الأبطال".

وتابعت "البيانكونيري يمضي للأمام ويظل بالقمة: بينما هدف في الوقت الضائع يبقي مانشستر يونايتد على قيد الحياة".

وأضافت "ريال مدريد قوي للغاية، روما غاضبون، لكنهم سعداء بالتأهل.. تأهل دي فرانشيسكو يعود بفضل فريق فيكتوريا بلزن الذي تغلب على سيسكا موسكو".

وواصلت "إنتر، نقطة واحدة تكفي، وسباليتي يقول: لا خوف.. والليلة نابولي والنجم الأحمر، وأنشيلوتي يصرح: سنكون أغبياء إذا لم نعبر".

الصحف الإسبانيةسلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على انتصار ريال مدريد على روما بدوري أبطال أوروبا، والصفقات التي يسعى برشلونة لإبرامها في الميركاتو الصيفي المقبل.

وخرجت صحيفة ماركا بعنوان "هذا هو الدوري الخاص بريال مدريد"، وأضافت "لا أحد يخوض مباريات دوري الأبطال مثل ريال مدريد، فهو يعرف كيف يُعاني ويتأهل كمتصدر للمجموعة".

وأبرزت الصحيفة، إقصاء فالنسيا من دوري الأبطال، بعد الخسارة أمام يوفنتوس بهدف دون رد، وانتصار مانشستر يونايتد على يونج بويز السويسري.

وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "140 مليون يورو"، وأضافت "هذا هو المبلغ الذي يسعى أياكس للحصول عليه، مقابل التخلي عن خدمات دي يونج ودي ليجت".

وتابعت "أياكس أمستردام فاز بثنائية على آيك أثينا، وتأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا".

وأبرزت الصحيفة، مواجهة برشلونة وآيندهوفن الهولندي، مساء اليوم الأربعاء بقولها "برشلونة يسعى لتحقيق الانتصار، والتأهل كمتصدر للمجموعة".

وعلى الغلاف الرئيسي لصحيفة سبورت، جاء العنوان "مباراة الكرة في دوري الأبطال".

وتابعت "برشلونة يبحث عن الفوز على آيندهوفن، الذي من شأنه أن يضمن للبارسا، صدارة المجموعة".

وأضافت "ميسي يعود إلى أوروبا، وبتشكيلة بها العديد من التعديلات، نظرًا للإصابات التي ضربت الفريق".

وسلطت الصحيفة، الضوء على انتصار ريال مدريد على روما وأزمة إيسكو، وإقصاء فالنسيا من البطولة.

الصحف الألمانيةاهتمت الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالانتصار الذي حققه بايرن ميونخ على بنفيكا البرتغالي (5-1)، أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحمل غلاف صحيفة "Fussball Bild" عنوانًا رئيسيًا، جاء فيه "كوفاتش ينقذ نفسه"، في إشارة لإمكانية استمرار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في منصبه بعد فوز البايرن.

أما مجلة "Sport Bild"، فحمل غلافها عنوان "قائمة إضراب بايرن"، مع صورة للخماسي فرانك ريبيري، ماتس هوميلز، جيروم بواتينج، آريين روبن وخافي مارتينيز.

أما صحيفة "Abendzeitung" فحمل غلافها عنوان "هل ينقذ هذا الانتصار نيكو كوفاتش؟".