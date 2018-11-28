انت الان تتابع 16 رقمًا من مواجهات دوري أبطال أوروبا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا وذلك من خلال مجموعة من المباريات من العيار الثقيل أبرزها صدام باريس سان جيرمان وليفربول

تشهد الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019 اليوم، العديد من المباريات البارزة، وذلك حيث يواجه باريس سان جيرمان نظيره ليفربول على ملعب حديقة الأمراء ويواجه توتنهام نظيره الإنتر على ملعب ويمبلي، ويتطلع اليوم حارس سان جيرمان جيانلويجي بوفون لأن يصبح ثالث حارس يحافظ على نظافة شباكه في 50 مباراة بدوري الأبطال اليوم، بينما يستهدف تييري هنري تحقيق أول انتصار له موناكو في دوري الأبطال، ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام موقع "أوبتا" المختص في شوؤن إحصائيات كرة القدم كالآتي:

أتلتيكو مدريد Vs موناكو - لم يحافظ موناكو على نظافة شباكه في آخر 18 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة سلبية من نوعها للأندية الفرنسية. - لم يخسر أتلتيكو مدردي سوى مباراة واحدة في آخر 16 مباراة لعبها في دوري أبطال أوروبا على ملعبه، وأتت تلك الهزيمة على يد تشيلسي بنتيجة 2-1 في شهر سبتمبر

أتلتيكو مدريد Vs موناكو- لم يحافظ موناكو على نظافة شباكه في آخر 18 مباراة خاضها في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة سلبية من نوعها للأندية الفرنسية.

- لم يخسر أتلتيكو مدردي سوى مباراة واحدة في آخر 16 مباراة لعبها في دوري أبطال أوروبا على ملعبه، وأتت تلك الهزيمة على يد تشيلسي بنتيجة 2-1 في شهر سبتمبر من العام الماضي.

بروسيا دورتموند Vs كلوب بروج- سجل بروسيا دورتموند 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، من بينها 5 أهداف عبر البدلاء، ويعد الظهير الأيسر رافائيل جيريرو اللاعب الوحيد من دورتموند الذي سجل أكثر من هدف هذا الموسم في دوري الأبطال.

- لعب كلوب بروج 12 مباراة سابقة خارج ميدانه أمام الفرق الألمانية، ولم يتمكن من الفوز في أي لقاء منها، وخسر في آخر زياراتين لبروسيا دورتموند.

أيندهوفين Vs برشلونة - في مباراة الدور الأول بين الفريقين، سجل ميسي الهاتريك الثامن له في دوري أبطال أوروبا في فوز البرسا برباعية نظيفة.

- لم يحقق أيندهوفين أي انتصار في آخر 12 مباراة لعبها في دوري أبطال أوروبا، وهي أطول سلسلة بدون انتصارات لأي فريق هولندي في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز.

توتنهام Vs إنتر- انتهت المباريات الخمس السابقة بين الفريقين بفوز أصحاب الأرض، وحقق إنتر الفوز أمام السبيرز في 3 مباريات من بينها مباراة الفريقين الأولى في دور المجموعات هذا الموسم.

- شارك سون هيونج مين في 17 مباراة بدوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب آخر من توتنهام، ولكنه لم يسجل أي هدف في آخر 4 مباريات لعبها في دوري الأبطال.

نابولي Vs النجم الأحمر- في مباراة الفريقين الأولى في صربيا، سدد نابولي 20 كرة على المرمى دون أن يسجل أي هدف في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وهي أكثر مباراة سدد فيها نابولي كرات على المرمى في دوري أبطال أوروبا، دون أن يسجل أي هدف.

- سدد النجم الأحمر 25 كرة على المرمى في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كأقل الفرق تسديدًا على المرمى بين جميع الفرق المشاركة في دور المجموعات هذا الموسم.

باريس سان جيرمان Vs ليفربول- لم يخسر باريس سان جيرمان أي من مبارياته الـ20 السابقة التي خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات، وذلك منذ الخسارة أمام سيسكا موسكو في شهر ديسمبر من عام 2004.

- سجل ليفربول 48 هدفًا في دوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم الماضي أكثر من أي فريق آخر، وسجل محمد صلاح 12 هدفًا وروبرتو فيرمينو 12 هدفًا وساديو ماني 11 هدفًا، مساهمين بالتالي بنسبة 73% من الأهداف التي سجلها الريدز في تلك الفترة.

لوكوموتيف موسكو Vs جالطة سراي- خسر لوكوموتيف موسكو آخر 5 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا، ولم يسبق للفريق الروسي أن خسر 6 مباريات متتالية في دوري الأبطال من قبل.

- سجل جالطة سراء 3 أهداف هذا الموسم في دوري الأبطال وجميعها من ركلات ثابتة، وذلك بواقع هدف من ركلة ركنية وآخر من ركلة جزاء وآخر من ركلة حرة مباشرة.

بورتو Vs شالكة- سجل شالكة 4 أهداف هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا عبر 4 لاعبين يحملون جنسيات مختلفة، وذلك عبر الألماني مارك أوث والنمساوي جويدو بورجستالير والأمريكي ويستون ماكيني والسويسري برييا إمبولو.

- في آخر 7 مباريات لعبها على أرضه في دوري أبطال أوروبا، حقق بورتو الانتصار في 6 مباريات، ولم يسبق لأي من بورتو أو شالكة الخسارة على ملعبه في مواجهة بعضهما البعض.