انت الان تتابع انتشار إعلانات السجائر في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

شنت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على إعلانات السجائر التي زاد انتشارها في الأونة الأخيرة، وتقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن انتشار إعلانات السجائر والتبغ بالمخالفة للقانون، إذ قالت في طلبها، إن ظاهرة التدخين انتشرت في المجتمع، ولم تسلم فئة الأطفال واليافعين والمراهقين من الوقوع في هذه الآفة الكبيرة، مشيرة إلى أن انتشار الإعلانات عن منتجات التبغ والسجائر بطريقة شرهة، بالمخالفة الصريحة لنص المادة 6 من القانون رقم 52 لسنة 1981م، والمتعلق بالوقاية من أضرار التدخين.

وأشارت إلى أن المادة تنص على حظر الإعلان أو الترويج لشراء واستعمال السجائر، ومختلف منتجات التبغ كلية، سواء كان ذلك في الصحف أو المجلات، أو ما يصدر عنها أو تقوم بتوزيعه أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز، أو بالوسائل المسموعة أو أي وسيلة أخرى. وأكدت النائبة، أن تلك الممارسات من شأنها إهدار المقصد