تلميذ سوري ضحية اعتداء "عنصري" جديد في بريطانيا

وأعلنت الشرطة البريطانية، أنها تحقق في "الاعتداء عنصري" - على حد وصفها - وقع في 25 أكتوبر الماضي، على ملاعب مدرسة ألموندبري في هيدرسفيلد.
وتابع أن التحقيق بدأ بعد انتشار مقطع فيديو، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر هجوم أطفال على الصبي السوري، البالغ من العمر 15 عامًا.
وتظهر لقطات الهجوم الصبي، الذي يُدعى "جمال"، وهو يقف خارجًا بينما يقترب تلميذ أكبر منه، ثم يمسكه من عنقه ويسقطه أرضًا، ثم يصب الماء على وجهه، ويمكن سماع المعتدي يقول للطفل "سأغرقك".
ويقول المقربون من "جمال" إن الطفل السوري كان ضحية اعتداءات ومضايقات منذ دخوله هذه المدرسة، قبل عامين.
وذكرت "التايمز" أن إدارة المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، مشيرة إلى أنه تم تقديم الدعم النفسي لعائلة الطفل.
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