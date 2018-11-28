"ميركل" تعتزم المشاركة في مؤتمر الهجرة بالمغرب ديسمبر المقبل

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت المغرب العام الماضي؛ لاستضافة المؤتمر الدولي للهجرة 2018، والذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
واعتمدت الجمعية العامة بالإجماع قرارا بشأن طرق تنظيم هذا الموعد، قررت من خلاله أن "المؤتمر الحكومي الدولي، الذي يطلق عليه المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة سينعقد بالمغرب يومي 10 و11 ديسمبر المقبل".
ويستكمل هذا المؤتمر أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة، حيث ستنعقد قمته الـ11 في مراكش خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل.
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