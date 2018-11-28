بريطانيا قلقة من زيادة قوارب اللاجئين من فرنسا

أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها من الارتفاع الملحوظ في عدد القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين التي عبرت القناة الإنجليزية.

وذكر وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، ان عمليات التهريب تنظمها “عصابات إجرامية”، ونوه إلى أن السلطات الفرنسية تعهدت بمزيد من التعاون.

وكانت الشرطة الفرنسية، قد أعلنت في وقت سابق، إنها تعتقد أن الارتفاع الأخير في عدد المتسللين، يعود إلى تراجع الإجراءات الأمنية في النفق الأوروبي الواصل بين فرنسا وبريطانيا، وكذلك لخروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي.

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