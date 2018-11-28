شكرا لقرائتكم موسكو: لقاء محمد بن سلمان بجدول أعمال بوتين بقمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الصحافي للكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة الـ20 في بوينس آيرس بالأرجنتين يتضمن لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر تونس بعد زيارة استمرت لساعات، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس السبسي، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وعدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك، عربياً وإقليمياً ودولياً. كما عقد لقاء مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد.

وكانت تونس المحطة الرابعة في جولة الأمير محمد بن سلمان، بعد الإمارات والبحرين ومصر.