شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تتابع تنفيذ توصياتها بشأن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة ثلاثة اجتماعات اليوم الأربعاء، يتناول الاجتماع الأول متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017.

كما يتناول الاجتماع الثانى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017 فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

فيما يتعلق الاجتماع الثالث بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017 فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة المصرية العامة للبترول، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.