شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب "الشباب" بتوفير ملاعب بديلة للمقامة على أرض زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، الحكومة ووزارة الشباب بتوفير بدائل للملاعب بمراكز الشباب بالقرى والمراكز والنجوع على مستوى الجمهورية وبخاصة محافظات الصعيد والتى يتم إزالتها الآن، والتى تم بنائها على أراضى زراعية بعد 2011 خاصة أن ملاعب الكرة بالقرى والمراكز هى المتنفس الوحيد لشباب تلك المناطق ويمارسون فيها هوايتهم المفضلة.

وأكد طوبيا فى بيان له اليوم، على أنه مع الإزالة وضرورة وقف التعدى على الأراضى الزراعية، ولكن فى نفس الوقت لابد من توفير البديل للملاعب أو المساكن للأسر غير القادرة والتى قامت بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك حتى لا يتحول القرار لعبء على بعض المواطنين والأسر غير القادرة التى لجأت للمخالفة لعدم وجود بديل، وفى النهاية يتم إزالة التعديات بشكل كامل حتى لا تجد هذه الأسر نفسها فى الشارع.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الملاعب الخاصة التى تم إنشائها فى عدد من قرى ومراكز محافظات الصعيد والوجه البحرى تعد وسيلة بديلة لعدم وجود مراكز شباب وإزالة هذه الملاعب التى لا يختلف أحد على أنها تمثل تعديات ومخالفات صريحة يعنى حرمان الشباب من ممارسة الرياضة وأنهم يصبحون عرضه للأفكار المتطرفة فى الوقت الذى تشجع الدولة الاستثمار فى الشباب والرياضة.