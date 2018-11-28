بلال عبدالله: البلد لا يحتمل كل هذا الترف السياسي والتدني في المستوى بالتعاطي

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ الى ان البلد لا يحتمل كل هذا الترف السياسي والتدني في المستوى بالتعاطي بالشأن العام، ونحن نأمل ان يتدارك المعنيون الوضع.

واعتبر عبدالله في حديث اذاعي، ان الموضوع يبدأ بتفلت سياسي وينتهي الى تفلت امني، ويصبح حينها العودة الى التفاوض صعب، ويجب رفع الصوت اليوم، لان ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي لا يحمل. واكد ان الدافع لتلبية حاجات الوطن يجب ان تكون من خلفيات وطنية.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، اشار الى اننا لن نقبل بالمس بحقوق المتقاعدين وامتيازات المواطنين الصحية والتربوية والاجتماعية، مهما كانت شروط المؤسسات الدولية ومعاييرها، قبل اجتثاث مكامن السرقة والسمسرة للمال العام، وقبل تحصيل حقوق الخزينة المصادرة هنا وهناك بمعرفة وعلم الجميع،ودعونا لا نفتح كل الملفات الآن بانتظار الحكومة .