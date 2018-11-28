جنبلاط: مجلس الدفاع الاعلى منعقد تحت حراسة مشددة

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "مجلس الدفاع الاعلى منعقد تحت حراسة مشددة". وارفق التصريح بالصورة التالية:

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