ملص: ليس من حق المستقل احتكار التمثيل السني الا بقدر ما حصل عليه من تفويض

اعتبر رئيس ​اللقاء التضامني الوطني​ فضيلة الشيخ ​مصطفى ملص​ ان العناد الذي يتعاطى به المسؤولون عن تشكيل الحكومة ، وتوزيع الحصص الوزارية إنما يدل على خفة واستهتار وشخصانية غير مقبولة .

اضاف فضيلته في تصريح ادلى به اليوم، إذا كان الرئيس المكلف يعتقد أنه بإقصاء نواب اللقاء التشاوري عن الحكومة يحسن موقعه داخل ​الطائفة السنية​ او على المستوى الوطني فهو خاطئٌ جدأ. وعليه، إظهار اداء متميزا على صعيد حل المشاكل التي تثقل كاهل الوطن والمواطن، ومن الافضل له تطبيق المعايير التي الزم نفسه بها في تشكيل الحكومة على كل الافرقاء، وطالما ان ​تيار المستقبل​ لم يحز على التفويض السني الكامل فليس من حقه احتكار التمثيل السني الا بقدر ما حصل عليه من تفويض.

واستهجن ملص قيام البعض بقطع الطرق واشعال الاطارات في بعض ​شوارع بيروت​ ردا على تصريحات الوزير السابق ​وئام وهاب​ التي طالت الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ واعتبر أن اللجوء الى الشارع نهج خاطئ، حيث من السهل ركوب موجة الغرائزية ولكن نتائجها سيئة جدا، والصحيح عند مخالفة القانون اللجوء الى القضاء وليس الى الشارع.

اضاف إن البلد لم يعد يحتمل، لا من حيث وضعه السياسي ولا الاقتصادي وذلك نتيجة المواقف السياسية الشخصانية المعاندة ، لذلك فإننا ندعو الى حل العقد واطلاق سراح التشكيل الحكومي، سريعاً.