سلطات السعودية تقدم 50 مليون دولار لوكالة أونروا للاجئين الفلسطينيين

أعلن المشرف العام على ​مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية​ عبد الله الربيعة في مؤتمر صحافي في ​الرياض​ مع مفوض عام ​الأونروا​ بيار كرانبول عن تقديم 50 مليون ​دولار​ إلى ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "أونروا".

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