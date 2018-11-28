قرع العسل مفيد في الشتاء.. اعمليه بأقل التكاليف

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٠ ص

قرع العسل.. كله فوائد

طبق "قرع العسل" من الأطعمة المفيدة، والتي يُفضل تناولها في الشتاء، لما يحتويه من فيتامينات هامة، فضلًا عن كونه مصدرا غنيا بالطاقة، وهو مفيد لأطفالك إذا فكرتي في تعويضهم عن الحلوى المصنعة التي تضر بصحتهم، كما أنه من المقويات الطبيعية للرجال، والتي تحفز رغبتهم الجنسية لأنه غني بالزنك المفيد في إنتاج الحيوانات المنوية، ويمنع ضعف هرمون التستسترون لديهم، وقرع العسل غني بفيتامينات ومعادن تحفز الرغبة الجنسية، مثل فيتامين ب، هـ، ج، د، وكذلك فيتامين ك.. جربي اليوم عمل قرع العسل في البيت في أقل وقت وبأرخص التكاليف..

المكونات كيلو قرع عسل مقطع مكعبات كوب سكر 2 معلقه كبيرة زبده 2 معلقه كبيرة دقيق نصف كيلو حليب معلقتين قشطة 2 كيس فانيليا مكسرات، زبيب، أو جوز هند حسب الرغبة. كوب ونصف من الماء الناتج عن تسوية القرع. طريقة التحضير: - في وعاء على النار، ضيفي القرع والسكر، واتركيهم من 20 لـ 30 دقيقة حتى ينضج القرع، واحتفظي