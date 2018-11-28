انت الان تتابع وفاة مبتكر «سبونج بوب» عن 57 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٠ ص

شخصية "سبونج بوب سكوير بانتس" من الشخصيات المهمة في طفولة أي شخص، فأغلبنا يحفظ أغنيته، حتى الكبار يعرفون الشخصية وبعضهم يستلطفها، فمن يكره هذه الشخصية الكارتونية الطفولية التي تحاول دومًا الحفاظ على قيمها العليا وكسب ود شفيق المتشائم ضيق الخلق دومًا؟ نجاح "سبونج بوب" المأخوذ عن سلسلة كارتونية أمريكية يرجع لمؤلفه الأصلي ستيفن هيلنبرج، الذي توفى أمس عن عمر يناهز 57 عامًا قضاها في إبداع تفاصيل واحدة من أشهر شخصيات الكارتون في العالم العربي وأمريكا، وكسب بفضلها احتفاءً عالميًا زاد من شعبيته.

كانت شبكة نيكولوديون التلفزيونية هي أول من أذاع الخبر يوم الثلاثاء، معلنة أن ستيفن هيلنبرج، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة SpongeBob SquarePants توفي عن عمر يناهز 57 عاما. وقالت نيكولوديون في بيان ”نشعر بحزن عميق بسبب الأنباء عن وفاة ستيفن هيلنبرج بعد معركة مع التصلب الجانبي الضموري، كان صديقا محبوبا