تأخذ الخطوة الأولى في الحب.. أنثى القوس الفيلسوفة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - العمل هو مغامرة لامرأة القوس، لذا ستضع كل طاقتها في مشاريع كبيرة - خاصة إذا كانت لها خصائص تسهم في تحقيق الصالح العام، إنها تكرس نفسها للعمل، ويمكن الاعتماد عليها حقا.

محبة للحياة، نظرتها إيجابية، بداخلها من الحماس والحيوية ما يشجعك بالفعل على اكتساب هذه الصفة، إنها امرأة القوس صاحبة الابتسامة المغناطيسية والثقة العالية، كما أنها أفضل صديقة وحبيبة ليست سهلة المنال، لديها من القدرة على المراوغة في العلاقة تذهلك، إنها تحب التغيير والاختلاف ولهذا نادرا ما تستقر في مكان واحد لفترة طويلة، هذه المرأة محبة المغامرات الجديدة، حيث تتطلع قلوبها إلى استكشاف الأرض المجهولة، والأفكار الجديدة، والمغامرات الجديدة، ويمكنك معرفة عيوب ومميزات امرأة القوس حسبما ذكرها موقع Astrology.com.

- الخطوة الأولى للحب في صالحها إنها عاطفية للغاية، وحيوية في علاقتها مع شريكها من السهل أن تعبر عن مشاعرها خاصة إذا كان اختيارها للشريك موفق تماما، ولكن عيبها أنها غير محبة للانتظار، كما أنها تسعد أن تأخذ الأمور بين يديها، لذا إنها تأخذ الخطوة الأولى وهذا يُعد عيبا بالنسبة للمجتمع الشرقي في العلاقات

- الخطوة الأولى للحب في صالحها إنها عاطفية للغاية، وحيوية في علاقتها مع شريكها من السهل أن تعبر عن مشاعرها خاصة إذا كان اختيارها للشريك موفق تماما، ولكن عيبها أنها غير محبة للانتظار، كما أنها تسعد أن تأخذ الأمور بين يديها، لذا إنها تأخذ الخطوة الأولى وهذا يُعد عيبا بالنسبة للمجتمع الشرقي في العلاقات العاطفية، ويتفهمه الرجال بشكل خاطيء، امرأة القوس غير صبورة، ولسوء الحظ فإن بعض الناس يتعرضون للترهيب من قوتها، وطرق التعبير عن الاستقلالية، وعلى الرغم من جاذبيتها لكنها تظل عازبة لسنوات طوال لعدم إيجادها الشخص المناسب الذي يقدر قيمتها. - مهتمة بالاستقلالية لانها امرأة بسيطة فغالبا سيكون منزلها شيك ولكن بسيط للغاية، قيمته في الأشياء البسيطة الموجوده داخله، كما أنها تفضل العناصر المرئية الجريئة الكلاسيكية التي تجعل من منزلها أنيقًا ومختلفا عن اي شخص، فالمنزل هو حالة ذهنية لهذه المرأة، حيث إنها تهتم بالشموع والبخور، وتفضل العيش في الأماكن التي تطل على المساحات الواسعة. ولأنها كانت تملك من الاستقلالية والحرية ما يميزها، فعندما تكون أما، ستكون عشوائية قليلا في التربية، مضطربة في الاهتمام بأطفالها، لا تعلم الطريقة الصحيحة للتعامل معهم. - طاقة لا تنتهي في العمل

العمل هو مغامرة لامرأة القوس، لذا ستضع كل طاقتها في مشاريع كبيرة - خاصة إذا كانت لها خصائص تسهم في تحقيق الصالح العام، إنها تكرس نفسها للعمل، ويمكن الاعتماد عليها حقا، والوثوق بها في الأمور الحساسة، ودقتها في العمل تساعد على إنجاز المهمة في الوقت المناسب، وبسبب طافتها الكبيرة قد تضع نفسها في أكثر من عمل ومن هنا قد تقع في الفشل. - غامضة

إذا كانت صديقتك من برج القوس لا تتضايقين حول كونها لا تحكي الكثير، إنها لا تجيد الحكي الطويل والحديث عما تشعر به شيئا لا يُحكى وقد يكون عبئا حتى على أقرب الناس إليها، لذا لن تخبرك عن كل شيء يجري في حياتها، وهذا ليس إخفاء عن قصد لكنها صفة. - خيالها واسع دائما ما تتخيل الكثير من الأحداث المستقبلية، ولديها أحلام يقظة تجعلها في عالم آخر تحبه كثيرا، وكلما زاد فراغها يزداد خيالها وأحلامها. - فيلسوفة ما هو هدفك؟، لماذا نحن هنا؟.. إنها تحب التفكير بعمق في قيمها الشخصية وأخلاقها، كما أنها محبة للفلسفة وتبادل الأفكار في هذا الأمر مع الآخرين الذين يفكرون بنفس طريقتها. - فيلسوفة - كثيرة النسيان إنها نشيطة باستمرار، لذلك ليس لديها الوقت لتركيز اهتمامها على شيء واحد لفترة طويلة جدا، وهذا يعني أنها في بعض الأحيان تنسى في الواقع ما يدور حولها. - كثيرة النسيان - لا تحب إظهار ضعفها على الرغم من حساسيتها الزائدة ورقتها، وهذا أمر جيد للغاية، فالأهم من كل ذلك أنها لا تعترف بضعفها في بعض المواقف، لأنها تعتقد أنها قوية بما يكفي لتجاوز الأوقات الصعبة - وعادةً ما تكون على حق. امرأة القوس الحنونة، شريكة جيدة، وأم تنضج بمرور الوقت وحبيبة مخلصة، لكن عيوبها في بعض الأحيان تتعبها كثيرا، لذا عليها إصلاحها.



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