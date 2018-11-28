انت الان تتابع أفغانستان تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٥ ص
حرب أفغانستان
أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، اليوم الأربعاء، الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات البرلمانية في إقليم غزني، وقال رئيس اللجنة الانتخابية جولا جان عبد البادي صياد، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في غزني سوف تُجرى في 20 أبريل 2019، موضحا أن هذا القرار اُتخذ بناء على مطالب الشعب والأحزاب السياسية، وأن انتخابات مجلس المحافظة والمجالس المحلية سوف تجرى في 21 سبتمبر 2019.
من جانبهم، قال مسؤولون أفغان إن تنظيم 4 انتخابات في وقت واحد يتطلب المزيد من الوقت والاستعدادات، لذلك تفضل الحكومة إجراء انتخابات الرئاسة وانتخابات غزني في وقت واحد، بينما تجرى انتخابات مجالس المحافظات والمقاطعات في وقت منفصل، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجغرافي والطقس وحالات أخرى.يذكر أن عدة انفجارات
يذكر أن عدة انفجارات هزت مراكز تصويت في كابول، في 20 أكتوبر الماضي، موقعة ضحايا لم يتضح عددهم بعد، في أول أيام الانتخابات التشريعية، ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شاهد أن ناخبين فروا بعد وقوع انفجار في مركز تصويت بشمال العاصمة، فيما أفاد آخرون بحدوث انفجارات في مواقع أخرى أوقعت قتلى وجرحى، وتوجه الرئيس أشرف غني إلى أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته، فيما أصدرت حركة طالبان سلسلة بيانات دعت فيها إلى عدم المشاركة في الانتخابات. للتفاصيل (اضغط هنا)
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