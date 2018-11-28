انت الان تتابع تسليم 360 وحدة سكنية في العاشر من رمضان الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

وحدات سكنية - أرشيفية

صرح المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان سيبدأ يوم الأحد المقبل في تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط للفائزين بها، وذكر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس عبد المنصف الرفاعي، أنه سيتم تسليم 360 وحدة طبقا لما يلي (من الأحد المقبل وحتى 13 ديسمبر العمارتين (70، 71، نموذج B) بمنطقة شرق المعهد، والعمارات (3، 4، 5، 6، 7، 9، 10 نموذج A، و8، 16 نموذج B) بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومي 16 و17 ديسمبر للمتخلفين.

وأضاف الرفاعي، في بيان لـوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أنه بدءا من يوم 18 وحتى 25 ديسمبر سيتم تسليم العمارات (17، 18، 19، 20- نموذج B) بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومي 26 و27 ديسمبر للمتخلفين. وأوضح أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء