انت الان تتابع تسليم 360 وحدة سكنية في العاشر من رمضان الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص
وحدات سكنية - أرشيفية
صرح المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان سيبدأ يوم الأحد المقبل في تسليم الدفعة السابعة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط للفائزين بها، وذكر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس عبد المنصف الرفاعي، أنه سيتم تسليم 360 وحدة طبقا لما يلي (من الأحد المقبل وحتى 13 ديسمبر العمارتين (70، 71، نموذج B) بمنطقة شرق المعهد، والعمارات (3، 4، 5، 6، 7، 9، 10 نموذج A، و8، 16 نموذج B) بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومي 16 و17 ديسمبر للمتخلفين.
وأضاف الرفاعي، في بيان لـوزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، أنه بدءا من يوم 18 وحتى 25 ديسمبر سيتم تسليم العمارات (17، 18، 19، 20- نموذج B) بمنطقة غرب المعهد، وتم تخصيص يومي 26 و27 ديسمبر للمتخلفين. وأوضح أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء
وأوضح أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التي من شأنها تسليم العميل حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، قال إنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لـبنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام.
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