انت الان تتابع 10 ديسمبر.. استئناف المتهمين في مقتل طبيبة المطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

أرشيفية

حددت نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمر عبدالعال، جلسة 10 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف 3 إداريين بمستشفى المطرية، على حكم حبسهم 5 سنوات، فى واقعة الإهمال التى أسفرت عن وفاة الطبيبة سارة أبوبكر صعقا بالكهرباء، ومن المقرر أن تنظر الاستئناف محكمة جنح مستأنف المطرية، المنعقدة بالتجمع الخامس. كانت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، قضت بمعاقبة 3 إداريين بمستشفى المطرية بالحبس 5 سنوات بتهمة الإهمال والتقصير ما تسبب في وفاة طبيبة، وتبرئة متهمة في القضية.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإهمال في القيام بواجبات وظيفتهم في الإشراف ومتابعة أعمال صيانة وتطوير توصيلات المياه والكهرباء الخاص بسكن طبيبات مستشفى المطرية التعليمي، مما نتج عنه وفاة طبيبة. والمتهمون هم كل من؛ كبير مهندسي الهيئة العامة بالمستشفيات والمعاهد، مسئول أعمال التطوير بمستشفى