انت الان تتابع القبض على 45 سائق تعاطوا المخدرات خلال القيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص

واصلت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المرورية لمراقبة ورصد متعاطى المواد المخدرة أثناء قيادتهم، ودفعت الإدارة بمزيد من الخدمات المرورية لمتابعة الحالة المرورية، وأجرت تحاليل مخدرات لـ 150 سائقا على الطرق والمحاور السريعة، لبيان مدى تعاطيهم لأى مواد مخدرة من عدمه، تبين تعاطي 45 منهم للعقاقير والمواد المخدرة، تم التحفظ عليهم وإحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.. في ذات السياق واصلت الخدمات المرورية حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين لقواعد المرور.

كما شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة على الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية، لتكثيف الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونًا، وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. كما تم تنفيذ حملات إزالة الإشغالات وكذا الكشف عن الإطارات، وأصدرت قيادات المرور توجيهاتهم