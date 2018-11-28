انت الان تتابع القبض على المتهمين بقتل طفل بمنشأة القناطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إيهاب عمران ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٥ ص

صورة ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات العثور على جثة طفل ملقاة بمنطقة زراعية بمركز منشأة القناطر. كما تمكن رئيس مباحث قسم شرطة المنشاة من القبض على المتهمين بقتل الطفل المجني عليه، لمحاولة سرقة "توك توك" في أحد طرق المنطقة النائية. وكشفت معاينة الرائد طارق مدحت، رئيس مباحث منشأة القناطر، أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 12 سنة، بها آثار خنق بمنطقة الرقبة، يرتدي ملابسه كاملة وذلك بجوار دراجة نارية "توك توك" ملكه وبه آثار تعذيب وخنق حول الرقبة.

كما تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة وسط الزراعات بمنطقة منشأة القناطر. انتقلت على الفور قوات الأمن وأسفر الفحص الأولي للعقيد محمد عبد الشكور، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، والمقدم طارق مدحت رئيس مباحث منشأة القناطر، عن أن الجثة لطفل يبلغ 12 عاما،