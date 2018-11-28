انت الان تتابع تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإندونيسية: ليست مؤهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٠ ص

حادث الطائرة الإندونيسية

قال محققون إندونيسيون، اليوم الأربعاء، إن الطائرة المنكوبة التابعة لشركة "ليون إير" لم تكن مؤهلة للطيران قبل يوم من سقوطها في البحر، شهر أكتوبر الماضي، في حادث راح ضحيته كل من كانوا على متنها، وذكر نورتشايو أوتومو رئيس اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا، أن الرحلة الجوية التي قامت بها الطائرة في 28 أكتوبر، من بالي إلى جاكرتا واجهت مشكلات تقنية مشابهة لما تعرضت له الرحلة المنكوبة في اليوم التالي من جاكرتا إلى بانجكال بينانج، مضيفا: "هذا هو أساس توصيتنا لليون إير، نرى من وجهة نظرنا أن الطائرة لم تكن مؤهلة للطيران".

وأشار المحققون إلى أن طيار الرحلة المنكوبة أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة تواجه مشكلة في التحكم، قبيل سقوطها في بحر جاوة ومقتل 189 شخصا كانوا على متنها. وقبل صدور أول تقاريرها، كشفت لجنة سلامة النقل عن المزيد من تفاصيل المشكلات التي واجهها الطيارون للتحكم في الطائرة وهي من طراز بوينج 737، فخلال الرحلة