انت الان تتابع بيراميدز يسعى لاستعادة وصافة الدوري عبر بوابة النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٢ ص

تختتم منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، اليوم الأربعاء، وذلك حين يستضيف نادي النجوم نظيره بيراميدز، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد بترو سبورت، بمدينة التجمع الخامس، فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن خسر النجوم من المقاصة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة، وتعادل بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة، علمًا بأن المباراة سيديرها طاقم حكام تونسي بقيادة سليم بن مصطفى بلخواص كحكم ساحة، وسيعاونه الثنائي محمد بن محمد باكير ورمزي بن رمضان بن فرج، فيما سيكون نضال بن محمد بن لطيف حكمًا رابعًا.

ويحتل نادي النجوم بقيادة مديره الفني أحمد سامي المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكهم 16 هدفًا، ومازال لديه مباراة مؤجلة. فيما يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني حسام حسن المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد أن لعب