موسكو: طائرة استطلاع أمريكية حلقت قرب أجواء القرم

حلّقت طائرة استطلاع تابعة لقوات البحرية الأمريكية قرب أجواء مضيق كيرتش وشبه جزيرة القرم، وذلك بعد يومين على حادثة احتجاز روسيا 3 سفن حربية أوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء نوفستي الروسية، اليوم الأربعاء، عن موقع "PlaneRadar" للمراقبة على صفحته في تويتر، أن طائرة من نوع (بوينج بي 8 أي بوسيدون) تحمل الرقم 168848 وتابعة للتشكيل الجوي الـ26 لدى البحرية الأمريكية، اقتربت من الخط الساحلي لشبه جزيرة القرم، على بعد 31 كم أمس الثلاثاء.

وأوضح الموقع أن طائرة استراتيجية أمريكية مسيرة من طراز (RQ-4A Global Hawk) قامت في وقت سابق من نفس اليوم بتحليق استطلاعي فوق خط التماس في منطقة النزاع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

يُذكر أن نشاط طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة الأجنبية ازدادت قرب الحدود الروسية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث تم تسجيل تحليق هذه الطائرات قرب أجواء القرم وإقليم كراسنودار والحدود الروسية الغربية.

يشار إلى أن التوتر تصاعد بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة، إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية انتهكت، حسب موسكو، الحدود الإقليمية الروسية قبالة مضيق كيرتش. ودعت روسيا على الفور مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد، في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو الطرفين لضبط النفس.

وكان مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني قد أيد اقتراح الرئيس بيترو بوروشنكو حول فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد بعد حادث مضيق كيرتش، وتمت المصادقة على الاقتراح من قبل الرادا الأوكراني (البرلمان) بفرض الأحكام العرفية في البلاد 30 يومًا.

