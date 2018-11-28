شكرا لقرائتكم خبر المالكي: جهود مفاوضات السويد مستمرة رغم مساعي الانقلابيين لعرقلتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

نوه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بإطلاق السعودية والإمارات مبادرة «إمداد» لسد فجوة الاحتياج الإنساني في اليمن، وتقديم دعم إضافي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين الجانبين، إضافة إلى ما قدم ضمن الخطة الإنسانية لـ 2018 من دعم بمبلغ 250 مليون دولار من البلدين ودولة الكويت، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي بعدما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية من مفاقمة الوضع الإنساني في الداخل اليمني.

وأشار خلال المؤتمر الدوري لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض أمس إلى بيان المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث خلال زيارته لصنعاء والحديدة، مؤكدا استمرار دعم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن للجهود السياسية في الوصول إلى حل سياسي، وجمع الأطراف اليمنية للمفاوضات المقبلة.

ولفت إلى بيان وزارة الخارجية الأمريكية وترحيبه بالمفاوضات التي أعلنت الحكومة الشرعية قبول حضورها في السويد، مؤكدا أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي في البحر الأحمر تعطي انطباعا بعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي رغم ادعائها قبولها.

ولفت النظر إلى بيان قوات التحالف الذي نشر أمس الأول وما تضمنه من اكتشاف وتدمير 36 لغما بحريا تهدد خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية جنوب البحر الأحمر، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة عشوائية في جنوب البحر الأحمر، مبينا تدمير نحو 86 لغما بحريا منذ بداية العمليات، فيما دمرت أمس الأول فقط 13 لغما بحريا.

منصات صواريخ

وأبان أن عمران وصعدة لا تزالان موقعين لإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة، ولتخزين وتحرك هذه المنظومات ومكونات الأنظمة.

وأوضح المتحدث أن 22 منفذا إغاثيا في الجو والبحر والبر، لا تزال تعمل بالطاقة الاستيعابية لدخول المواد اللازمة والمواد الإغاثية للمنظمات الأممية والمنظمات الدولية، مؤكدا استمرار التحالف في إصدار التصاريح للطلبات الواردة التي تحمل الواردات والمواد اللازمة أو الإغاثية والإنسانية، مشيرا إلى أن عدد التصاريح الجوية والبرية والبحرية التي منحت بلغ 34.955 تصريحا.

وأكد استمرار المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المحافظات اليمنية كافة، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو سيطرة الانقلابيين.

تقدم في المحاور

وأوضح المالكي أن الجيش اليمني وبدعم من التحالف تقدم في المحاور كافة، وأن هناك تقدما مميزا في محافظة صعدة باتجاه المديريات، مؤكدا استمرار الجيش وبدعم التحالف في العمليات الهجومية والتعرضية في حجة، حيث وصلت قوات الجيش إلى مثلث عاهم، وأصبحت قوات العدو محاصرة في حرض، فيما سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني في الظاهر على الملاحيظ، والعمليات مستمرة باتجاه مران، إلى جانب تطرقه إلى المناطق الأخرى التي خضعت لسيطرة الشرعية، وأن العمليات في الحديدة لا تزال مستمرة بوتيرة مختلفة، مؤكدا استمرار تنفيذ العمليات العسكرية لتحرير المناطق التي يسطر عليها الانقلابيين، وأوضح أنه وضمن الموقف العملياتي تمكن الجيش الوطني اليمني من إسقاط طائرة بدون طيار من نوع أبابيل قاصف بجبهة نهم، وكذلك السيطرة على الأسلحة والذخائر للميليشياتت الحوثية.

عمليات عسكرية نفذتها قوات التحالف

استهداف ومهاجمة ناقلة جنود لعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران (محافظة حجة - مديرية حرض)

استهداف ومهاجمة مضاد للطيران (محافظة صعدة - مديرية باقم)

استهداف تحصينات قناصين من الميليشيات الحوثية (محافظة حجة - مديرية حرض)

استهداف ومهاجمة عربة وعناصر مسلحة للميليشيات الحوثية الإرهابية (محافظة الحديدة - مديرية باجل)

استهداف ومهاجمة عناصر قناصين للميليشيات الحوثية (محافظة حجة)

استهداف ومهاجمة نقطة إمداد وتموين للميليشيات الحوثية (محافظة صعدة - مديرية رازح)

استهداف ومهاجمة عناصر مسلحة للميليشيات الحوثية

استهداف ومهاجمة عناصر مسلحة للميليشيات الحوثية (محافظة صعدة - مديرية رازح)

استهداف ومهاجمة عربة إمداد وتموين للميليشيات الحوثية (محافظة صعدة - مديرية باقم)

استهداف ومهاجمة قناص من الميليشيات الحوثية (محافظة صعدة - مديرية رازح)

استهداف ومهاجمة دراجة نارية وعناصر مسلحة للميليشيات الحوثية (حافظة صعدة - مديرية كتاف والبقع)

الانتهاكات الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني

زرع الألغام البحرية

تصنيع واستخدام الألغام المبتكرة (مدينة الحديدة)

زراعة الألغام المضادة للمركبات التقليدية

زراعة الألغام المضادة للأفراد

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