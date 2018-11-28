كيم جونغ أون يقدم "تنازلا نوويا" جديدا

دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الثلاثاء، نقلا عن مصدر دبلوماسي كبير، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد للسماح للمفتشين بدخول المجمع النووي الرئيسي للبلاد في يونغبيون.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله "على حد فهمي، فإن الزعيم كيم أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، خلال قمتهما في سبتمبر أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة فإنه لن يكون فقط مستعدا لإغلاق منشآت يونغبيون النووية بل سيسمح أيضا بالتحقق".

وبحسب رويترز، ذكر المصدر أن مون أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرسالة عندما اجتمعا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر. © Getty كيم جونغ يحاول بناء تقارب مع جارته الجنوبية

وعبر كيم في السابق عن استعداده لإغلاق الموقع إذا اتخذت واشنطن خطوات "مماثلة" لكن لم ترد أنباء عن استعداده للسماح للمفتشين بالتحقق.

وشددت الولايات المتحدة على أهمية التحقق خلال مفاوضاتها مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.