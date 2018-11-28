شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى تدشن حملة "الولد مش عزوة" لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت النائبة سعاد المصرى، حملة تحت عنوان "الولد مش عزوة" لتنظيم عدد من الزيارات فى المحافظات المختلفة وتهدف لتوعية المرأة حول خطورة كثرة الإنجاب وأن الزيادة السكانية تشكل خطورة على الدولة أكثر من الإرهاب.

وأوضحت المصرى، فى بيان لها اليوم، أن الحملة تهدف أيضا لبحث أسباب الزيادة السكانية وتغيير بعض المفاهيم المغلوطة لدى الكثير من المواطنين منها العزوة والسند وبعض المعتقدات الدينينة التى يفسرها البعض تفسيرا خاطئا ومنها على سبيل المثال أن لكل طفل رزقه ومحدش بيرزق حد وما إلى ذلك.

وطالب المصرى بتكاتف كل مؤسسات الدولة فى التعامل مع هذه الأزمة ومنها مؤسسات الأزهر والكنيسة والدور التوعوى والمناهج التعليمة، والإعلام، مؤكدة أن حل هذه المشكلة لن يكون قاصرا على جهة أو مؤسسة واحدة، مطالبة بتفعيل دور الرائدات الريفيات وهذا كله من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة خاصة فى المحافظات شديدة الفقر والأكثر خصوبة.