بومبيو: النظام الإيراني أكبر داعم للإرهاب في العالم

اكّد وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​ ان "الأصوات التي تنتقد حرص ​ترامب​ على العلاقات مع ​السعودية​ هي نفسها من دعمت تقارب إدارة أوباما مع النظام الإيراني"، مشيرا الى ان "النظام الإيراني أكبر داعم للإرهاب في العالم".

وشدّد بومبيو على ان "انتاج ​النفط​ السعودي والاستقرار الاقتصادي، هما مفتاح الازدهار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي".