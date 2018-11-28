بومبيو: النظام الإيراني أكبر داعم للإرهاب في العالم

اكّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو ان "الأصوات التي تنتقد حرص ترامب على العلاقات مع السعودية هي نفسها من دعمت تقارب إدارة أوباما مع النظام الإيراني"، مشيرا الى ان "النظام الإيراني أكبر داعم للإرهاب في العالم".
وشدّد بومبيو على ان "انتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي، هما مفتاح الازدهار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي".
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