رئيس بلدية الحدث: الحملة مستمرة لناحية وضع عدادات للمولدات

اشار رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون​ في حديث اذاعي الى ان المولد الذي تمت مصادرته يعمل تحت اشراف البلدية، والحملة مستمرة لتطبيق قرارات ​وزارة الاقتصاد​ لناحية وضع عدادات للمولدات.

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