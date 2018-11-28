باسيل توجه الى بلغراد على راس وفد لبحث امكانية التعاون الاقتصادي

غادر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ بيروت متوجهاً الى بلغراد يرافقه وفدُ يضم رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صرّاف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، ومدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​ ومستشارين من وزارة الخارجية.

وفي برنامج الوزير باسيل لقاءات مع رئيس الجمهورية الصربية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزيريْ الخارجية والزراعة والثروة الحرجية والمائية، فضلاً عن لقاء مع رئيس وأعضاء ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في ​صربيا​. محادثات الوزير باسيل تتناول العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية ولاسيما التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وإمكانية فتح الاسواق الصربية امام تصدير المنتجات الزراعية والغذائية وتنشيط السياحة بين البلدين.