علي خليل من بعبدا: وزارة المال ملتزمة بتسديد كل الرواتب والمستحقات

لفت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، الى "أننا نمر بمرحلة دقيقة ولدينا التزامات إضافية قررنا ​مجلس النواب​ وصارت ملزمة على الدولة وتم فيها تجاوز السقف مثل ​الكهرباء​ و​الصحة​ الاستحقاقات ​النفايات​".

وأوضح أن "مجموع هذه الأمور شكلت عبء إضافي علينا ونحن بمسار تنسيقي مع حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، والرئيس عون"، مؤكدا أن "كل الحديث عن الرواتب و​الأجور​ ورواتب السلسلة هو بعيد عن الحقيقة".

وشدد على أن "​وزارة المال​ ملتزمة بتسديد كل الرواتب والمستحقات"، مشيرا الى أن "المهم الإسراع ب​تشكيل الحكومة​ وهي حاجة للاستمرار بالمرحلة المقبلة".