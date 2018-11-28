علي خليل من بعبدا: وزارة المال ملتزمة بتسديد كل الرواتب والمستحقات

لفت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، الى "أننا نمر بمرحلة دقيقة ولدينا التزامات إضافية قررنا مجلس النواب وصارت ملزمة على الدولة وتم فيها تجاوز السقف مثل الكهرباء والصحة الاستحقاقات النفايات".
وأوضح أن "مجموع هذه الأمور شكلت عبء إضافي علينا ونحن بمسار تنسيقي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والرئيس عون"، مؤكدا أن "كل الحديث عن الرواتب والأجور ورواتب السلسلة هو بعيد عن الحقيقة".
وشدد على أن "وزارة المال ملتزمة بتسديد كل الرواتب والمستحقات"، مشيرا الى أن "المهم الإسراع بتشكيل الحكومة وهي حاجة للاستمرار بالمرحلة المقبلة".
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