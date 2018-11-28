إلغاء جلسة متابعة النظر بدعوى المجلس الاسلامي الشيعي ضد غوش

ألغى القاضي المنفرد الجزائي بالانتداب في ​بيروت​ ​محمد شهاب​ جلسة متابعة النظر بالدعوى المقدمة من ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ والدكتور علي أيوب والمحامي ​حسن بزي​ بحق المدعى عليه دانيال غوش المعروف بجيري ماهر الى تاريخ 17/4/2019 بجرم تحقير الشعائر الدينية وإثارة النعرات الطائفية لحين إستكمال إبلاغه لصقا.

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