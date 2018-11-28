رعد: لسنا طرفا في ازمة التشكيل والحل بالتحاور مع النواب الستة

اكد رئيس "​كتلة الوفاء للمقاومة​" النائب ​محمد رعد​ "ان ​حزب الله​ ليس طرفا في ازمة ​تشكيل الحكومة​، وليس من مفتعلي الازمة على الاطلاق، وان الحل هو في التحاور مع النواب الستة السنه"، ولفت خلال احتفال تأبيني في ​الغازية​، "الى ان العناد والمكابرة لا يعالجان المشكلة، ومن ينتظر ان نغير موقفنا طالما ان هؤلاء النواب يريدون الاصرار على تمثيلهم في الحكومة بوزير سينتظر السماء، ونحن اهل الانتظار فمنذ 1300 سنه ننتظر ظهور امامنا المهدي، وجربوا معنا في استحقاق رئيس الجمهورية".

وتساءل "اذا كان العنوان الذي يطرحونه لتشكيل الحكومة هو عنوان حكومة الوحدة الوطنية، فينبغي على هكذا حكومة ان يتمثل فيها جميع من له حق التمثيل"، مشيرا الى "ان النواب الستة من السنه الذين دعموا المقاومة ووقفوا الى جانب محورها في احلك الظروف واشد الساعات، لهم الحق في ان يتمثلوا وليس من حق الرئيس المكلف حرمان هؤلاء النواب من التمثيل في الحكومة". وقال:"لاننا دعمنا حق هؤلاء في التمثيل، ووقفنا الى جانبهم اصبحنا نلام، وحاولوا تضليل الرأي العام في لبنان ان حزب الله هو الذي يعطل البلاد وكأنه لن يبقى حجر على حجر في البلد، وان الوضع الاقتصادي سينهار والعملة اللبنانية ستنخفض. ان انهيار اقتصاد البلد لا يتم في خلال اسبوعين، وانما وصل الاقتصاد الى مرحلة صعبة بسبب 30 سنة من حكمهم اغرقوا فيها البلاد ب100 مليار دين، ونهبوا المال العام وهدموا مصالح الناس".

واعلن "اننا منذ 30 سنة، ونحن موعودون بالكهرباء 24/24، وحتى الان لا تصل الى 4 ساعات في بعض المناطق، فلا احد يختبىء وراء خيال اصبعه فالناس اصبحت تدرك الحقائق وتعرف ماذا يجري حولها". اضاف "هم من افتعلوا الازمة، وهم الذين يريدون الغاء فريق من اللبنانيين ولا يتحملون التعايش مع الاخرين المختلفين معهم في ال​سياسة​، وهم الذين يستهترون بمصالح البلاد، وعليهم ان يعالجوا مشكلتهم ليس على حساب الناس وانما لحساب ومصلحة الناس".