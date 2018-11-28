شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال كوش يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء وحدة بيطرية فى قرية ورورة ببنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جمال كوش عضو مجلس النواب عن دائرة بنها بمحافظة القليوبية، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنشاء وحدة بيطرية بقرية ورورة التابعة للدائرة.

وأوضح كوش فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك قطعة أرض من أملاك الدولة بجوار مجمع مدارس ورورة صالحة لإقامة وإنشاء وحدة طب بيطرى بالقرية لخدمة المواطنين بالدائرة، مطالبا بسرعة إحالة الاقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان واستدعاء المسئولين بمحافظة القليوبية لبحث إمكانية إقامة وحدة بيطرية تخدم القرية والقرى المجاورة.