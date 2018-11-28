شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود الصعيدى: اقتراحات البرلمان توافق على تحويل قرية بشتيل إلى مدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت على اقتراح برغبة بتحويل قرية بشتيل التابعة للدائرة إلى حى أو مدينة خاصة بعد توافر كافة المقومات لديها التى تتيح إلى تحويلها لمدينة مستقلة.

وأضاف النائب فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الاقتراح برغبة تم مناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بحضور سكرتير عام محافظة الجيزة، وتم الموافقة على الاقتراح، وأنه سيتم تحديد ما اذا كان سيتم تحويلها لحى أم مدينة حتى يتم مخاطبة وزارة الداخلية لإنشاء قسم شرطة أو مركز، مضيفا أن قرية بشتيل تضم عددا كبيرا من المواطنين وبها كافة المقومات التى تؤهلها لتصبح مدينة من حيث مستوى الخدمات أو الاشتراطات الخاصة بإعلانها مدينة، خاصة وأنها تضم مئات الآلاف من المواطنين.