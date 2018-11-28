الرئيس التونسي يعلن سبب منع استقبال بن سلمان .. وولي العهد يرد على المطالبة بمنع استقباله في تونس .. أبو بكر: حفاوة استقبال «بن سلمان» بمصر رسالة لمن أرادوا ابتزاز المملكة

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، للتلفزيون التونسي إن العلاقات بين المملكة وتونس جيدة وإنه لا يمكن أن يزور شمال أفريقيا دون زيارة تونس.

جاءت تصريحاته في الوقت الذي استقبله فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وسط احتجاج مئات التونسيين على الزيارة، وفقا لـ"رويترز".

وفي تصريحات لفضائية "العربية" السعودية، قال ولي العهد السعودي في حضور الرئيس التونسي: "مستحيل أن يكون عندي جولة في شمال أفريقيا من دون أن أتوقف في تونس وعند والدي الرئيس السبسي، والشعب التونسي عزيز جدا على نظيره السعودي، ودورنا في المملكة العربية السعودية أن نبني على ما بناه أسلافنا وهذا ما نقوم به اليوم".

ووصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى المطار الرئاسي في العوينة بتونس، في زيارة رسمية، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.(المصدر)

من ناحية أخرى علق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على فكرة الترحيب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الحالية للبلاد.

وقال السبسي في تصريح نقلته قناة "العربية"، إنه في التقاليد التونسية لا يمكن أن يتم الترحيب بالمرء في عقر داره، في إشارة من السبسي إلى أنه يعتبر ابن سلمان يوجد على أرض بلاده وليس ضيفا على تونس.

جاءت تصريحات السبسي في معرض حديثه عن مدى متانة العلاقات السعودية التونسية، وتأكيده على عمق هذه العلاقات على مدار الأجيال المتعاقبة من الزعماء.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى المطار الرئاسي في العوينة بتونس، في زيارة رسمية، بعد زيارة إلى جمهورية مصر العربية استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.(المصدر)

وفي مصر أشاد الإعلامى خالد أبو بكر، بزيارة سمو ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسى أكد أن الأمن القومى المصرى جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار السعودية، مضيفا :" نحن نرحب بالأمير محمد بن سلمان الشخص والقيادة".

كما أثنى أبو بكر على جهود الرئاسة المصرية والسفير بسام راضى، فى هذا الإطار، وخاصة من ناحية دقة البيانات والألفاظ والعبارات، مضيفاً :"مصر سعيدة بهذه الزيارة والسعوديون لمسوا هذا الأمر، وشهدوا حفاوة بالغة من الجانب المصرى".

وكشف خالد أبو بكر، أهداف رحلة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان لبعض، موضحاً أن بعض الدول حاولت استغلال أزمة مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقى، وخاصة لما تمتلكه المملكة من آله اقتصادية ضخمة جداً، وهذه الزيارات بمثابة رسالة قوية للتأكد أنه لا يمكن لأحد مساومة المملكة، وأن العرب مع السعودية ضد أى ابتزازات.

وأكد أن مصر والسعودية والإمارات يجمعهم "مطبخ عمليات مصغر" و زيارات بن سلمان للدول العربية الحليفة شهدت حفاوة بالغة، بما يعد رسالة حقيقية تؤكد أنه لا يوجد مساومات، مضيفا :"مفيش حاجة اسمها تدخلات فى شئون الدول الداخلية.. العرب يعانون حالة ضعف ولكنهم قادرون على الاتحاد وتكوين كلمة قوية.(المصدر)