كوريا الشمالية تسعى لمنع مناقشة مجلس الامن لسجلها في حقوق الانسان

حضت كوريا الشمالية أعضاء مجلس الأمن الدولي على منع مسعى أميركي لعقد اجتماع لمناقشة سجل ​بيونغ يانغ​ لحقوق الإنسان مؤكدة أن تلك الخطوة ستجري عكس تطورات السلام الأخيرة. وكشفت وكالة فرانس برس عن رسالة قُدمت إلى المجلس عبّر فيها سفير كوريا الشمالية كيم سونغ عن "بالغ الدهشة والأسف" لأن المجلس يمكن أن "يسبح عكس التيار" بعقد الاجتماع المقرر مبدئيا في 10 كانون الأول المقبل.

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