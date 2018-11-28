ترامب: لست مسرورا بإختيار جيروم باول لرئاسة الاحتياطي الفدرالي

انتقد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست" رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي اختاره بنفسه قائلا إنه "ليس مسرورا على الإطلاق" باختياره جيروم باول.

وعن زيادة معدلات ​الفائدة​ ثلاث مرات هذا العام، الذي أشرف عليه باول، اعتبر ترامب أن "الاحتياطي الفدرالي مخطئ جدا"، مضيفا: "إنهم يرتكبون خطأ لأن لدي حدس، ويكون أصدق أحيانا مما يصلني من أي شخص آخر".

وكان ترامب قد اختار باول لترؤس الاحتياطي الفدرالي مطلع العام، لكنه هاجمه تكرارا لرفعه معدلات الفائدة التي يقول إنها تقوض العمل الذي يقوم به لتعزيز ​الاقتصاد​ الأميركي.

ومن المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع معدل الفائدة الأساسي مجددا في كانون الأول، سعيا لمنع خروج التضخم عن الهدف المحدد بـ2 بالمئة، وسط سوق وظائف قوي ونسبة بطالة من 3,7 بالمئة هي الأدنى منذ 50 عاما.