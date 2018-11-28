مصادر للجمهورية: بري تمنّى على باسيل مواصلة مبادرته

اكّدت مصادر ل​صحيفة الجمهورية​ أنه " جرى الاتفاق خلال اللقاء بين رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ على ضرورة الإسراع من دون إحداث أي خلل في تشكيل ​الحكومة​، لكي تعمل من دون زغل ونكد بل بتوافق، وانّ ذلك يقتضي تعاون المعنيين على قاعدة لا رفض في المُطلق لحق أي طرف بالمشاركة إذا كان مستحقاً، ولا فرض لأي أمر خلافاً لإرادة رئيس الحكومة المكلّف"، مشيرة الى انّ "بري تمنّى على باسيل مواصلة مبادرته، وانّه على استعداد للمساعدة حتى تؤلّف الحكومة بالاتفاق بين مكوناتها على ان تكون منتجة ومتوازنة".