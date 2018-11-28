حاصباني بحث مع فوشيه تداعيات تأخير تشكيل الحكومة على مقررات مؤتمر سيدر

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال ​غسان حاصباني​ السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ يرافقه ممثل وكالة التنمية الفرنسية في بيروت، وتم البحث في الوضع العام في لبنان و"تداعيات تأخير تشكيل ​الحكومة​ على مقررات ​مؤتمر سيدر​، وقدرة ​المجتمع الدولي​ على الانتظار لتطبيق هذه المقررات واهمية الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ تحت مظلة اصلاحات متعددة اصبح لبنان بحاجة ماسة اليها ولا يمكن الاستمرار من دون السير بها".

وتطرق الطرفان الى التحديات التي تنتظر الحكومة حين تتشكل بما يختص بتطبيق الاستثمارات التي رصدت للبنان في مؤتمر "سيدر" بطريقة فعالة، وبحثا في دعم ​القطاع الصحي​ وخصوصا ​المستشفيات الحكومية​، بما فيها ​مستشفى​ ​دير القمر​ من قبل AFD وايضا دعم انشاء المختبر المركزي.

كما تطرقا الى الدعم الفرنسي لرسم السياسيات العامة الصحية وتبادل الخبرات بين القطاعين الصحيين في البلدين.