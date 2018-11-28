تدابير سير يوم الخميس في شارع المصارف تزامنا مع جلسة مجلس النواب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه عند "الساعة 11.00 من يوم الخميس 29/11/2018، سيُعقَد في ​مجلس النواب​ جلسة لجان مشتركة لدراسة اقتراحات قوانين. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال ​شارع المصارف​ كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الإنتهاء"، داعية المواطنين الى "أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة السير​ ومنعاً للازدحام".

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