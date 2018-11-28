امن الدولة: توقيف شخص بجرم اعمال نصب واحتيال وتعميم صورته

اعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان ان "المديرية تمكنت من توقيف المدعو (م.أ.) بجرم القيام بعمليات نصب واحتيال على أشخاص لقاء تأمين تذاكر سفر أو رحلات سياحية أو نشاطات ترفيهية في ​لبنان​، إلا أنه توارى عن الأنظار بعد أن أقفل مكتبه "phoenix" الكائن في محلة ​رأس النبع​.

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات نصب واحتيال والاستحصال على مبالغ مالية وأقر بوقوع حوالي 22 شخصا ضحية أعماله.

وبناء لإشارة ​النيابة العامة​ الاستئنافية، تعمم المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف، وتدعو المواطنين والمقيمين الذين وقعوا ضحيته إلى التوجه إلى مديرية ​جبل لبنان​ الاقليمية - مكتب ​بعبدا​ الإقليمي، للادلاء بإفاداتهم أو الإتصال على رقم الهاتف: 920953/05 تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.