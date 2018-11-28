الحجيري: هناك من يعمل على تدمير البلد

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​ أن "الاساءة الى دور رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ووالده الشهيد ​رفيق الحريري​ هي بادرة شؤم لا خير، ولا ادري كيف يمكن للحريري ان يتعاطى مع هذه المسائل فنحن متجهون الى فلتان كلي".

وفي حديث إذاعي لفت الحجيري إلى أن "هناك انهيار كلي على المستوى الامني لا الاقتصادي فقط وهناك من يعمل على تدمير البلد والقصة ليست قصة وزير".