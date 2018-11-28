النشرة: توقيف عدد من السوريين بعملية دهم للجيش لمخيمات النازحين بعرسال

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ أن "وحدات معززة من لواء المشاة التاسع في ​الجيش اللبناني​ تقوم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بتفتيش حوالي ال٢٥ مخيما من مخيمات النازحين السوريين في منطقة الجمالة والمصيدة ومحيطها في ​عرسال​"، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني تقوم بإجراءات أمنية واسعة النطاق في البلدة حيث أقام الحواجز ونقاط المراقبة والتفتيش تزامنا مع عملية الدهم وقد لوحظ انتشار واسع للجيش في شوارع عرسال وتلالها ومحيطها فيما لا تزال عملية الدهم مستمرة حتى اللحظة ".

وقد أفادت مصادر امنية عن توقيف عدد من النازحين السوريين بينهم مطلوبين بمذكرات توقيف امنية وآخرين لمخالفتهم قانون الاقامة القانونية وعدم حيازتهم اوراق ثبوتية.