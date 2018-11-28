حدث في مثل هذا اليوم November 28, 2018

أحداث سياسية وعامة

1520 - البحار البرتغالي فرناندو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادمًا من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان.

1660 ـ كلية غريشام تشهد اجتماعًا ضم إثنى عشر رجلًا ـ من بينهم كريستوفر رن وروبرت بويل وجون ويلكنز والسير روبرت موراي ـ وأسفر عن تأسيس كيان علمي عُرف لاحقًا بالجمعية الملكية.

1893 ـ نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة.

1912 ـ ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية.

1914 ـ إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب الحرب العالمية الأولى.

1918 ـ بوكوفينا تصوت لصالح الإندماج مع مملكة رومانيا.

1919 ـ انتخاب الليدي أستور لعضوية برلمان المملكة المتحدة، لتكون أول امرأة تحضر جلسات مجلس العموم.

1960 - موريتانيا تحصل على الاستقلال رسميًا من الاستعمار الفرنسي، وتنصيب المختار ولد داداه رئيسًا للدولة.

1971 - استشهاد رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في القاهرة.

1972 - التوقيع على «بيان طرابلس للوحدة اليمنية» بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.

1974 - بداية الحرب الأهلية الإثيوبية.

1994 - استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة رفض الانضمام.

2013 - مذنب ايسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بحوالي مليون كيلومتر فقط، وكان مرشحًا ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود.

مواليد

1118 - الإمبراطور مانويل كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1489 - الملكة مارغريت تيودور، زوجة جيمس الرابع ملك إسكتلندا.

1632 - جون باتيست لولي، موسيقي فرنسي.

1757 - ويليام بليك، شاعر إنجليزي.

1820 - فريدرخ انغلز، فيلسوف ألماني.

1829 - أنتون روبنشتاين، موسيقي روسي.

1853 ـ هيلين ماجيل وايت، أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية.

1881 - شتيفان تسفايغ، كاتب نمساوي.

1891 - أمين سعيد، صحفي ومؤرخ سوري.

1894 - هنري هازليت، اقتصادي أمريكي.

1894 - فرخ الخراساني، شاعر إيراني.

1907 - ألبيرتو مورافيا، أديب إيطالي.

1908 - كلود ليفي ستروس، عالم فرنسي في علم الاجتماع.

1950 - راسل هالس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993.

1961 - ناصر القصبي، ممثل سعودي.

1962 - جون ستيوارت، ممثل أمريكي.

1970 - عاصي الحلاني، مغني لبناني.

وفيات

1170 - أواين غوينيد، ملك مملكة غوينيد.

1680 - جان لورينزو برنيني، فنان إيطالي.

1694 - ماتسوو باشو، شاعر ياباني.

1822 - سليمان بن محمد، سلطان مغربي.

1859 - واشنطن إيرفينج، مؤلف أمريكي.

1921 - عبد البهاء عباس، مؤسس الدين البهائي.

1939 - جيمس نايسميث، طبيب كندي / أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.

1954 - إنريكو فيرمي، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.

1962 - الملكة فيلهامينا، ملكة هولندا.

1971 - وصفي التل، رئيس وزراء الأردن.

2003 -

ذكرى، مغنية تونسية.

أيمن السويدي، رجل أعمال مصري.

2012 - زيج زيجلار، مؤلف أمريكي.

2014 - سعيد عقل، شاعر لبناني.

2017 - شادية، ممثلة ومغنية مصرية.