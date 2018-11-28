حدث في مثل هذا اليوم November 28, 2018

أحداث سياسية وعامة
1520 - البحار البرتغالي فرناندو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادمًا من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان.
1660 ـ كلية غريشام تشهد اجتماعًا ضم إثنى عشر رجلًا ـ من بينهم كريستوفر رن وروبرت بويل وجون ويلكنز والسير روبرت موراي ـ وأسفر عن تأسيس كيان علمي عُرف لاحقًا بالجمعية الملكية.
1893 ـ نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة.
1912 ـ ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية.
1914 ـ إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب الحرب العالمية الأولى.
1918 ـ بوكوفينا تصوت لصالح الإندماج مع مملكة رومانيا.
1919 ـ انتخاب الليدي أستور لعضوية برلمان المملكة المتحدة، لتكون أول امرأة تحضر جلسات مجلس العموم.
1960 - موريتانيا تحصل على الاستقلال رسميًا من الاستعمار الفرنسي، وتنصيب المختار ولد داداه رئيسًا للدولة.
1971 - استشهاد رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في القاهرة.
1972 - التوقيع على «بيان طرابلس للوحدة اليمنية» بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.
1974 - بداية الحرب الأهلية الإثيوبية.
1994 - استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة رفض الانضمام.
2013 - مذنب ايسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بحوالي مليون كيلومتر فقط، وكان مرشحًا ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود.
مواليد
1118 - الإمبراطور مانويل كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1489 - الملكة مارغريت تيودور، زوجة جيمس الرابع ملك إسكتلندا.
1632 - جون باتيست لولي، موسيقي فرنسي.
1757 - ويليام بليك، شاعر إنجليزي.
1820 - فريدرخ انغلز، فيلسوف ألماني.
1829 - أنتون روبنشتاين، موسيقي روسي.
1853 ـ هيلين ماجيل وايت، أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية.
1881 - شتيفان تسفايغ، كاتب نمساوي.
1891 - أمين سعيد، صحفي ومؤرخ سوري.
1894 - هنري هازليت، اقتصادي أمريكي.
1894 - فرخ الخراساني، شاعر إيراني.
1907 - ألبيرتو مورافيا، أديب إيطالي.
1908 - كلود ليفي ستروس، عالم فرنسي في علم الاجتماع.
1950 - راسل هالس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993.
1961 - ناصر القصبي، ممثل سعودي.
1962 - جون ستيوارت، ممثل أمريكي.
1970 - عاصي الحلاني، مغني لبناني.
وفيات
1170 - أواين غوينيد، ملك مملكة غوينيد.
1680 - جان لورينزو برنيني، فنان إيطالي.
1694 - ماتسوو باشو، شاعر ياباني.
1822 - سليمان بن محمد، سلطان مغربي.
1859 - واشنطن إيرفينج، مؤلف أمريكي.
1921 - عبد البهاء عباس، مؤسس الدين البهائي.
1939 - جيمس نايسميث، طبيب كندي / أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.
1954 - إنريكو فيرمي، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.
1962 - الملكة فيلهامينا، ملكة هولندا.
1971 - وصفي التل، رئيس وزراء الأردن.
2003 -
ذكرى، مغنية تونسية.
أيمن السويدي، رجل أعمال مصري.
2012 - زيج زيجلار، مؤلف أمريكي.
2014 - سعيد عقل، شاعر لبناني.
2017 - شادية، ممثلة ومغنية مصرية.
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