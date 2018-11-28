انفجار في بيت بمخيم البريج

الخليج 365 | فريق التحرير

أصيبت سيدة في انفجار وقع في أحد المنازل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، إنه إصابة واحدة وصلت المستشفى حتى اللحظة، من المكان الذي وقع فيه الانفجار، دون أن يوضح طبيعة الإصابة.

فيما صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، إن انفجارًا وقع في أحد المنازل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، مضيفًا أن الأجهزة المختصة أغلقت المكان وتفحص ماهية الانفجار.

