16 معتقلًا بالضفة بينهم طفل وفتى

من اقتحام قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وفي مخيم طولكرم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 5 شبان بينهم أسرى سابقين، وهم، عدنان أحمد الحصري، ومصعب عدنان الحصري، وأحمد متروك وحسن هويدي وأحمد أبو جاموس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أب وابنه من قرية كفر اللبد قرب طولكرم، وهم الأسير السابق حاتم فقها وابنه قسام حاتم فقها.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مخيم عسكر في مدينة نابلس واعتقلت كل من، الشاب أنس فضل والفتى أحمد مصطفى أبو ليل والشاب وجدي أبو سالم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب زيد أسامة الرجبي من المدينة، والشاب معتز أبو زنيد من مدينة دورا في الجنوب، والطفل معن نايف البدوي من مخيم العروب شمال المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد صوافطة من محافظة طوباس، والفتى نضال صفوان سليم من قرية عزون شرق قلقيلية والأسير السابق رزق ريان من قراوة بني حسان في سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بدرس غرب رام الله وفتشت منزليّ عبد الناصر مرار ومحمد مرار واستدعت الشاب أحمد محمد مرار للتحقيق، كما اقتحمت مدينة نابلس، وبلدات عنبتا وزيتا في محافظة طولكرم.

واحتجزت قوات الاحتلال الشابين ساجد المسالمة وموسى السويطي من بيت عوا جنوب الخليل عقب اقتحام عدة منازل وتفتيشها.