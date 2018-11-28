مواجهة الغضب.. ماكرون يدعو لمراجعة ضرائب الوقود دوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 نوفنبر 2018 10:04 صباحاً - اقترح الرئيس الفرنسي، #إيمانويل_ماكرون، الثلاثاء، مراجعة الضرائب على الديزل والبنزين كل ثلاثة أشهر للأخذ في الاعتبار حركة الأسعار العالمية، في مسعى منه لنزع فتيل احتجاجات شابها العنف في بعض الأحيان بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ووجهت الاضطرابات، التي حدثت خلالها أعمال تخريب في بعض شوارع باريس، ضربة لماكرون في الوقت الذي يقاوم فيه تراجعاً حاداً في شعبيته وعرضته لاتهامات بأنه منفصل عن الناخبين.

وفي خطاب مدته ساعة بشأن سياسة الطاقة، تناول أيضا احتجاجات ” #السترات_الصفراء”، أصر ماكرون على أنه لن يذعن للضغوط لتغيير السياسة في مسعاه للانتقال إلى استخدام طاقة أكثر نظافة أو تغيير السياسة بسبب العنف في الشوارع.

لكن في محاولة لإبداء التعاطف مع غضب الناخبين الذين يعيشون خارج المدن الكبرى في فرنسا، قال الرئيس، البالغ من العمر 40 عاما، إنه ينبغي لإدارته أن تكون أكثر ذكاء في صياغة سياساتها لتفادي إهمال العمال في المناطق الحضرية خارج المدن الكبرى.

وذكر أن الشعب الفرنسي لا يمكن أن يطلب خدمات عامة أفضل ويتوقع في الوقت نفسه ضرائب أقل. لكنه أقر بأن الزيادة في #ضرائب_الديزل، التي بدأ سريانها مع ارتفاع أسعار الوقود، سببت أضرارا أكبر من المتوقع.

المصدر: باريس – رويترز