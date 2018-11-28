كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا: ماي في اسكتلندا حشدا دعم الناخبين لبريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء، اسكتلندا لمنشدة الناخبين مباشرةً، دعم خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست بينما تواجه معارضة قوية في مجلس العموم، مجلس النواب البريطاني، قبيل "تصويت مهم" على الاتفاق، في 11 ديسمبر المقبل.

وذكرت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية، أنه من المتوقع أن تقدم ماي الأسباب التي تؤيد وجهة نظرها عن الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي يعرض احتمال "شراكة اقتصادية غير مسبوقة" مع التكتل الذي يضم 27 دولة، بعد خروج بريطانيا.

وستؤكد رئيسة الوزراء أن الاتفاق سيجعل بريطانيا صاحبة القرار حول الصيد في مياهها، بعد مغادرتها سياسة المصائد السمكية المشتركة.

وتوقعت الوكالة أن تقول ماي: "بعد طول انتظار، سنكون دولة ساحلية مستقلة مجدداً، نستعيد السيطرة السيادية الكاملة على مياهنا، وحرية اتخاذ القرار بأنفسنا حول من يسمح له بالصيد في مياهنا".

وكانت رئيسة حكومة اسكتلندا، نيكولا ستيرغن، انتقدت اتفاق بريكست، قائلةً إنه "لا يرضي أحداً"، وسيخرج دولتها، التي صوتت أغلبية من ناخبيها لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، قسرياً من السوق الموحدة للتكتل.

وأصدرت ستيرغن، وهي أيضاً زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، تقريراً أمس الثلاثاء، جاء فيه أن اتفاق ماي سيخفض دخل الاسكتلنديين بـ 1610 جنيهات استرلينية (2050 دولاراً) للفرد سنوياً، بحلول 2030، مقارنةً مع سيناريو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت ستيرغن عند عرض التقرير: "لا يمكن أن تقبل أي حكومة اسكتلندية تحفظ في قلبها مصالح هذه الأجيال والأجيال المستقبلية، هذا الاتفاق".